Авербух ответил на вопрос об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»

— Конечно, Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть. Конечно, это решение Алины. Ей предлагалось это, и не раз, но пока она уходила от этой темы. Конечно, было бы странно, если бы я не предлагал Алине. Как и Ане Щербаковой, которая с третьей попытки вошла в проект «Ледниковый период». Спасибо Жене Медведевой, которая сразу вошла в этот проект и стала его большой частью. Очень надеюсь, что Алина также рано или поздно примет предложение. После завершения карьеры Камила Валиева, возможно. У нас потрясающие девушки.