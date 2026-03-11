Ричмонд
Авербух ответил на вопрос об участии Загитовой в «Ледниковом периоде»

Серебряный олимпийский призер в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии Алины Загитовой в «Ледниковом периоде».

Источник: РИА "Новости"

— На вопрос о мамах в «Ледниковом периоде» Загитова сказала: «Все может случиться».

— Конечно, Алина в потрясающей форме, на новом понимании артистизма. Очень надеюсь, что мы сможем ее увидеть. Конечно, это решение Алины. Ей предлагалось это, и не раз, но пока она уходила от этой темы. Конечно, было бы странно, если бы я не предлагал Алине. Как и Ане Щербаковой, которая с третьей попытки вошла в проект «Ледниковый период». Спасибо Жене Медведевой, которая сразу вошла в этот проект и стала его большой частью. Очень надеюсь, что Алина также рано или поздно примет предложение. После завершения карьеры Камила Валиева, возможно. У нас потрясающие девушки.

В этом сезоне Загитова является ведущей проекта вместе с Алексеем Ягудиным.

Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
