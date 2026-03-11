Ричмонд
Петросян выступит в командном Кубке Первого канала

Петросян примет участие в командном Кубке Первого канала 21—22 марта.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Занявшая шестое место на Олимпиаде в Италии Аделия Петросян примет участие в командном Кубке Первого канала по фигурному катанию в составе сборной Москвы, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Соревнования пройдут 21—22 марта. В них примут участие команды Москвы и Санкт-Петербурга. Команда-победитель получит 14 млн рублей, занявшая второе место — 7 млн. В состав каждой войдут по две спортивные пары, два танцевальных дуэта и десять спортсменов-одиночников.

Помимо Петросян, в одиночном катании Москву представят Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский и Григорий Федоров. В танцах на льду заявлены Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, а также Александра Степанова и Иван Букин. В спортивных парах выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

В состав команды Санкт-Петербурга вошли участник Олимпиады-2026 Петр Гуменник, а также Николай Угожаев, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Матвей Ветлугин, Дина Хуснутдинова, Анна Фролова, Камилла Нелюбова, Софья Муравьева и Ксения Гущина. В танцах на льду заявлены Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко. В спортивных парах примут участие Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше