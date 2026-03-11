Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова считает, что Валиева справится с программой на Кубке Первого канала

Турнир пройдет 21—22 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева должна справиться с программой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Турнир пройдет 21—22 марта в Санкт-Петербурге.

«Может, поеду посмотреть турнир. Зависит от того, как буду чувствовать себя. То, что будет Камила Валиева участвовать, интересно. Она программу должна катать, конечно, справится. Как она может не справиться? Она серьезно возвращается», — отметила Тарасова.

Регламент турнира позволяет исполнять девушкам четверные прыжки в короткой программе.

«Посмотрим, кто осмелится. Они все время работают над четверными прыжками», — сказала собеседница ТАСС.