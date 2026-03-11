Тарасова считает, что Валиева справится с программой на Кубке Первого канала

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева должна справиться с программой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Турнир пройдет
«Может, поеду посмотреть турнир. Зависит от того, как буду чувствовать себя. То, что будет Камила Валиева участвовать, интересно. Она программу должна катать, конечно, справится. Как она может не справиться? Она серьезно возвращается», — отметила Тарасова.
Регламент турнира позволяет исполнять девушкам четверные прыжки в короткой программе.
«Посмотрим, кто осмелится. Они все время работают над четверными прыжками», — сказала собеседница ТАСС.