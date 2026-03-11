Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рудковская заявила, что академии Плющенко пора уделять внимание ее сыну

Рудковская также отметила, что Евгений Плющенко имеет большие планы на фигуристку Елену Костылеву.

Источник: РБК Спорт

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила «Спорт-Экспрессу», что после ухода фигуристов Никиты и Софии Сарновских из академии Плющенко, тренерам пора больше внимания уделять их сыну Александру.

«В наших двух академиях занимаются более 250 человек, среди них много интересных спортсменов. У нас есть с кем работать Да и пора уже и нашему сыну больше внимания уделять. Он сезон пропустил — лечили колени, а вырос сразу на 12 сантиметров. Сейчас восстановился», — сказала Рудковская.

Она также отметила, что у Плющенко-старшего есть большие планы на фигуристку Елену Костылеву, которая в феврале во второй раз стала победительницей первенства России среди юниоров.

Ранее из академии ушли чемпион России по прыжкам Никита Сарновский и его сестра София. Плющенко предположил, что решающим фактором стало приглашение в штаб Тутберидзе, куда семь лет назад их не приняли, а Рудковская назвала этот переход «недолгим».

Сын Плющенко и Рудковской преимущественно выступает в шоу отца. В январе 2025 года он победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей, а в ноябре 2025-го выиграл на турнире в Наро-Фоминске.