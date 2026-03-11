Рудковская заявила, что академии Плющенко пора уделять внимание ее сыну

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила «Спорт-Экспрессу», что после ухода фигуристов Никиты и Софии Сарновских из академии Плющенко, тренерам пора больше внимания уделять их сыну Александру.
«В наших двух академиях занимаются более 250 человек, среди них много интересных спортсменов. У нас есть с кем работать Да и пора уже и нашему сыну больше внимания уделять. Он сезон пропустил — лечили колени, а вырос сразу на 12 сантиметров. Сейчас восстановился», — сказала Рудковская.
Она также отметила, что у Плющенко-старшего есть большие планы на фигуристку Елену Костылеву, которая в феврале во второй раз стала победительницей первенства России среди юниоров.
Ранее из академии ушли чемпион России по прыжкам Никита Сарновский и его сестра София. Плющенко предположил, что решающим фактором стало приглашение в штаб Тутберидзе, куда семь лет назад их не приняли, а Рудковская назвала этот переход «недолгим».
Сын Плющенко и Рудковской преимущественно выступает в шоу отца. В январе 2025 года он победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей, а в ноябре 2025-го выиграл на турнире в Наро-Фоминске.