Рудковская заявила, что академии Плющенко пора уделять внимание ее сыну

«В наших двух академиях занимаются более 250 человек, среди них много интересных спортсменов. У нас есть с кем работать Да и пора уже и нашему сыну больше внимания уделять. Он сезон пропустил — лечили колени, а вырос сразу на 12 сантиметров. Сейчас восстановился», — сказала Рудковская.