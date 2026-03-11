Тарасова посоветовала Плющенко сделать выводы после ухода фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посоветовала Евгению Плющенко сделать выводы после ухода из его академии чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского и его сестры Софии. Слова Тарасовой приводит «РИА Новости».
«Когда спортсмены к тебе приходят и когда от тебя уходят, то надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил», — сказала Тарасова.
Фигуристы Сарновские покинули академию Плющенко и перешли в группу Этери Тутберидзе.
В декабре от Плющенко также ушла чемпионка России среди юниоров Елена Костылева. У тренера были конфликты с ее матерью Ириной Костылевой. Но в январе фигуристка вернулась к Плющенко, назвав его «любимым человеком» и «тренером на всю ее жизнь».
Никита и София Сарновские тренировались у Плющенко на протяжении семи лет. Под его руководством Никита добился наивысших успехов: в 2025 году выиграл ряд престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам. София в нынешнем сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.