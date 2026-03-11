Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова посоветовала Плющенко сделать выводы после ухода фигуристов

Чемпион России по прыжкам фигурист Никита Сарновский и его сестра София ушли из академии Плющенко в группу Этери Тутберидзе.

Источник: РБК Спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посоветовала Евгению Плющенко сделать выводы после ухода из его академии чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского и его сестры Софии. Слова Тарасовой приводит «РИА Новости».

«Когда спортсмены к тебе приходят и когда от тебя уходят, то надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил», — сказала Тарасова.

Фигуристы Сарновские покинули академию Плющенко и перешли в группу Этери Тутберидзе.

В декабре от Плющенко также ушла чемпионка России среди юниоров Елена Костылева. У тренера были конфликты с ее матерью Ириной Костылевой. Но в январе фигуристка вернулась к Плющенко, назвав его «любимым человеком» и «тренером на всю ее жизнь».

Никита и София Сарновские тренировались у Плющенко на протяжении семи лет. Под его руководством Никита добился наивысших успехов: в 2025 году выиграл ряд престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам. София в нынешнем сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.