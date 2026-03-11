Тарасова посоветовала Плющенко сделать выводы после ухода фигуристов

В декабре от Плющенко также ушла чемпионка России среди юниоров Елена Костылева. У тренера были конфликты с ее матерью Ириной Костылевой. Но в январе фигуристка вернулась к Плющенко, назвав его «любимым человеком» и «тренером на всю ее жизнь».