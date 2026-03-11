Майя Сарафанова: «Очень рада, что Трусова и Валиева вернулись. Думаю, они еще покажут хорошие результаты»

— На прошлой Олимпиаде болела за всех наших девочек — Аню (Щербакову), Сашу (Трусову), Камилу (Валиеву). В Саше нравится, что она прыгает очень много ультра-си. Не понимаю, как она это делает, потому что это очень тяжело! Аня тоже хорошо прыгает, а Камила по катанию мне нравится.
— Саша и Камила как раз вернулись в спорт. Что думаете об этом?
— Очень рада, что они вернулись. Думаю, Саша и Камила еще покажут хорошие результаты. В будущем буду смотреть соревнования с их участием! За чемпионатом России по прыжкам я следила, прокаты их видела. Мне кажется, для первого их старта за долгое время, в принципе, хорошо они выступили.
— А на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане болели за кого-нибудь?
— Болела я и за Женю (Медведеву), и за Алину (Загитову). Хотела бы научиться у этих спортсменок всему, что у них есть. И катанию, и прыжкам, и вращениям даже.
— Были ли кумиры в детстве? Есть ли сейчас примеры для подражания?
— Как раз Женя Медведева с Алиной Загитовой и были моими кумирами в детстве. В них нравилось все! Все их программы хорошие, очень нравятся.
Из текущих примеров для подражания могу как раз назвать всех, кого упоминала уже ранее — и Сашу, и Аню, и Камилу, и Женю, и Алину. Еще Алена Косторная мне очень нравится! Люблю ее скольжение и прыжки, — сказала Сарафанова.