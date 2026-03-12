Гуменник хочет держать марку после успеха на Олимпиаде-2026 в Милане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Российских фигурист Петр Гуменник после успешного выступления на Олимпийских играх — 2026 в Милане хочет продолжать держать марку. Об этом чемпион России заявил журналистам.
В среду Гуменник выступит на юбилейном концерте в честь 85-летия заслуженно тренера России Алексея Мишина.
«На самом деле хотелось бы просто показать красивое катание, качественные элементы, чтобы порадовать публику. И после такого успеха теперь хочется держать марку и стараться еще больше», — сказал спортсмен.
На Олимпийских играх в Милане Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании.
