Гуменник хочет держать марку после успеха на Олимпиаде-2026 в Милане

На Играх фигурист занял шестое место.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Российских фигурист Петр Гуменник после успешного выступления на Олимпийских играх — 2026 в Милане хочет продолжать держать марку. Об этом чемпион России заявил журналистам.

В среду Гуменник выступит на юбилейном концерте в честь 85-летия заслуженно тренера России Алексея Мишина.

«На самом деле хотелось бы просто показать красивое катание, качественные элементы, чтобы порадовать публику. И после такого успеха теперь хочется держать марку и стараться еще больше», — сказал спортсмен.

На Олимпийских играх в Милане Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании.

