«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой

«Как работа на ледовом шоу превратила мое 8 марта в кошмар.



Меня зовут Ира, я визажист и гример из Краснодара. 8 марта мне предложили поработать на мюзикле известной фигуристки в нашем ледовом дворце. Нужно было клеить парики, бороды и усы героям. Работа всего на 3 часа.



Вместо оплаты, как часто бывает на таких мероприятиях, мне предложили билет на этот же мюзикл. Я согласилась, так как это интересный кейс в портфолио, и я уже так работала на шоу однажды в России — после грима спокойно смотрела выступление из зала.



Кто же знал, что на самом деле я буду смотреть на арену на маленьком экране за кулисами в перерывах между переодеваниями и правками грима артистов, а на площадке пробуду не 3, а целых 9 часов.



Начнем с того, что на этапе подготовки ничего не было понятно: кто артисты, как они выглядят, каких героев играют и в каких переодеваются. Мне было очень сложно с ходу запомнить и соотнести, где чей парик и усы. А сами артисты этого тоже не знали, и мне постоянно приходилось бегать и уточнять все это, чтобы не ошибиться.



Некоторые из артистов капризничали и не хотели заранее клеить постиж. Некоторые слишком поздно приехали, кроме того, у них постоянно были репетиции, и из-за этого всего почти весь объем работы свалился на меня единовременно.



Я научилась клеить бороды, плести косы и крепить парики за считаные секунды, моля, чтобы ничего не слетело на льду во время кульбитов. Работала в прямом смысле за четверых, хотя меня уверяли, что у них всегда справлялся один человек. Напомню, все это бесплатно, и даже еду сказали брать с собой, хотя на площадке был кейтеринг.



После окончания шоу я просто закрылась в туалете и рыдала от пережитого стресса и ответственности, которые на меня возложили. И если бы я знала, что вот таким окажется закулисье шоу-бизнеса, я бы никогда на это не согласилась», — рассказала Топал в соцсетях.