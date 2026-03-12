«Это превратило мое 8 марта в кошмар». Визажистка раскритиковала работу на шоу Загитовой

Начнем с того, что на этапе подготовки ничего не было понятно: кто артисты, как они выглядят, каких героев играют и в каких переодеваются. Мне было очень сложно с ходу запомнить и соотнести, где чей парик и усы. А сами артисты этого тоже не знали, и мне постоянно приходилось бегать и уточнять все это, чтобы не ошибиться.