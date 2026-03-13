Сихарулидзе о гонке за квадами: «Для меня это просто какие-то понты. Когда ты приземляешься на рога с катанием из трех-четырех четверных, на ЧМ ты будешь 28-й»

Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Каток».
— (Вопрос от Евгении Медведевой) Вы как президент федерации, как смотрите на то, что девчонки гонятся за сложностью, но при этом упускают где-то катание? Потому что в какой-то момент и в мировом фигурном катании был такой тренд, что все заходили на четверные. И иностранцы тоже. Сальховы, аксели, мы много чего наблюдали.
И, конечно, мы не берем в счет наших русских девчонок, которые четверные флипы, лутцы делают стабильно и еще с красивым катанием. Но тем не менее, как будто бы сейчас продолжают гнаться за той же сложностью, а такой сложности уже не получается. Получается много срывов. Вы как думаете?
— У нас такая свободная беседа, поэтому скажу: для меня это просто понты какие-то. Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе. Ну, например, девушки. Это просто понты. Мы идем на это.
По телевидению ведущие говорят, что у людей заявлено столько-то четверных. Но послушай, вот с таким катанием, вот с этими понтами из трех-четырех четверных, когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й.
Поэтому тут надо понять, какая задача у людей стоит. Я хочу показать, что у меня в группе все пытаются прыгнуть четверные? Или я хочу турнир выиграть и расти разумно, имея понимание того, как шаг за шагом улучшаю в том числе и техническую составляющую? На мой взгляд, девчонки сейчас не готовы были прыгать эти прыжки. У них рассыпались полностью все программы.
Но я по-другому немного на это смотрю. Я каждый старт оцениваю с позиции сегодня, здесь и сейчас, но и перекладываю его на Олимпийские игры, на чемпионат мира. Как это будет там? Я бы посоветовал им тоже перекладывать, потому что откататься без четверных элементов, получить там 84−85 баллов — это никакого отношения к реальности не имеет, — сказал Сихарулидзе.
— (Вопрос от Романа Нагучева) Недавно я прочел, что в российском фигурном катании гораздо больше внимания уделяется элементам, чуть ли не до того, как ты научился хорошо кататься. То есть как будто катание важнее… Судя по этой Олимпиаде, в тренде катание больше, чем элементы. И выступление Лью как будто бы…
— Смотрите, это вообще отдельный разговор, и мы можем к нему сейчас подойти. И я как раз про этот разговор говорил в начале, что мне хочется и ваше мнение услышать. Что происходит в мире фигурного катания? Нужно просто взять и четко положить на стол бумагу, на которой написано: «Фигурное катание полностью изменилось». Вот с этого надо стартовать.
Дальше: оно не просто изменилось, правила поменялись и продолжают меняться, и будут меняться в том числе этим летом. Это второе, что у нас на столе должно быть. И третье: абсолютно поменялись судейские тренды. В смысле абсолютно. Ну, например, если сравнивать с нашим с Лешей (Ягудиным) временем, это реально абсолютно другие. Может быть, даже, Женя, с твоим временем они все равно поменялись.
Все идет как раз в новую сторону, будем ее так называть. Мы, русские — прыгуны. Нам элементы, сложность, вкручивание, сопли вытер, с четверного упал, на второй пошел, опять упал, на третий пошел. Вообще-то это круто. Но мы должны понять: мы хотим разговаривать о том, как мы будем выигрывать, или мы реально хотим выигрывать? Это две разные вещи.
Если мы хотим реально выигрывать, мы должны жить по этим международным новым трендам, а не придумывать себе. Я не раз слышал, как наши большие тренеры говорят: «Я вообще не согласен с тем, что там сейчас происходит в международном фигурном катании. Это вообще что за ерунда, надо прыгать».
Хорошо, если ты будешь и прыгать, и кататься, я встану, сниму шляпу и буду хлопать. Но так не складывается. Что получается сейчас? Все международное направление идет на то, чтобы любой элемент, который ты делаешь, был только чистый. То есть чистота элементов.
И тут же я могу в качестве компенсации говорить о том, как многие у нас четверные прыгают. Ну, там непонятно: это три с половиной или четверной, выезд кривой, косой. Эти элементы сейчас стоят ноль или минус. Они ничего не стоят. Это называется попытка. Попытался, не получилось — иди домой.
Второе: помимо чистоты элементов, это вращение. Посмотрите, сколько серьезные ребята и девушки набирают на вращениях. Но у нас, объективности ради, культуры вращения не было. И когда мы с тобой катались, ну сколько ты там вращений делал? — сказал Сихарулидзе.