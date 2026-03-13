Сихарулидзе о гонке за квадами: «Для меня это просто какие-то понты. Когда ты приземляешься на рога с катанием из трех-четырех четверных, на ЧМ ты будешь 28-й»

Но я по-другому немного на это смотрю. Я каждый старт оцениваю с позиции сегодня, здесь и сейчас, но и перекладываю его на Олимпийские игры, на чемпионат мира. Как это будет там? Я бы посоветовал им тоже перекладывать, потому что откататься без четверных элементов, получить там 84−85 баллов — это никакого отношения к реальности не имеет, — сказал Сихарулидзе.