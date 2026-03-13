Победительница этапов Гран-при России перешла к Плющенко

С 2025 года Яметова тренировалась у Сергея Давыдова в московской школе ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Победительница этапов Гран-при России Вероника Яметова перешла тренироваться к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Об этом «РИА Новости» сообщил бывший тренер фигуристки Сергей Давыдов.

«Да, действительно, Вероника с мамой приходили и решили уйти [к Плющенко]. Нет никаких недопониманий, все мирно», — сказал Давыдов.

Он назвал причиной перехода фигуристки ее «желание параллельно с тренировками участвовать в шоу», и такая возможность, по его словам, есть у Плющенко.

В апреле 2025 года спортсменка перешла к Давыдову в московскую школу ЦСКА. Ранее она тренировалась в Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

Фигуристка в 2022 году победила в финале Кубка России, также дважды становилась победителем этапов Гран-при страны. На прошедшем в декабре чемпионате России фигуристка заняла 12-е место.