Тутберидзе рассказала о планах Петросян после Олимпиады-2026: «Пусть успокоится, расслабится, получит удовольствие»

На ОИ-2026 Петросян заняла шестое место в соревнованиях девушек-одиночниц.
"Пропуск финала Гран-при России? Я не считаю, что Аделия что-то пропустила. Потому что этот старт не стоял у нас в планах. Как только мы узнали, что участвуем в Олимпиаде, мы не планировали ехать на финал Гран-при. Так никто не делает. После таких соревнований приезжают и морально нужно расслабиться, сбросить весь напряг, который был на протяжении всего сезона.
Сейчас Аделия готовится к Кубку Первого канала. Это более игровой турнир. Пусть успокоится, пусть эмоционально расслабится, получит удовольствие. В том числе, и от турниров, которые остались", — заявила Тутберидзе в интервью Okko Спорт.
Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится в Санкт-Петербурге