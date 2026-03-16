Тутберидзе заявила, что Медведева похожа на чемпионку ОИ-2026 Алису Лю

— Как вы думаете, какая ваша ученица наиболее похожа на Алису Лю по подходу к спорту?
— Такая философия, наверное, была только у Жени Медведевой. Потому что она просто как будто бы наслаждалась временем, стартами, общением. Это просто такой человек. Это не то, что другие спортсменки, например, Сакамото, Эмбер Гленн — они не такие, это не говорит о том, что они плохие или хорошие.
И давайте не забывать: если бы Сакамото к своему тройному флипу добавила одинарный (!!!) тулуп, то Сакамото победила бы на ОИ-2026. Это не говорит, что Алиса Лю сильная или слабая. На этих соревнованиях именно Сакамото уступила — не в обиду Алисе Лю, потому что она прекрасно провела сезон, — заявила Тутберидзе в интервью Okko Спорт.