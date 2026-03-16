Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тутберидзе заявила, что Медведева похожа на чемпионку ОИ-2026 Алису Лю

Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, какая из ее учениц похожа на американскую фигуристку, чемпионку Олимпиады-2026 Алису Лю.

Источник: РИА "Новости"

— Как вы думаете, какая ваша ученица наиболее похожа на Алису Лю по подходу к спорту?

— Такая философия, наверное, была только у Жени Медведевой. Потому что она просто как будто бы наслаждалась временем, стартами, общением. Это просто такой человек. Это не то, что другие спортсменки, например, Сакамото, Эмбер Гленн — они не такие, это не говорит о том, что они плохие или хорошие.

И давайте не забывать: если бы Сакамото к своему тройному флипу добавила одинарный (!!!) тулуп, то Сакамото победила бы на ОИ-2026. Это не говорит, что Алиса Лю сильная или слабая. На этих соревнованиях именно Сакамото уступила — не в обиду Алисе Лю, потому что она прекрасно провела сезон, — заявила Тутберидзе в интервью Okko Спорт.