Тутберидзе назвала причину перехода Сарновских из академии Плющенко

«Они только второй день выйдут на лед, я бы не называла это пока еще переходом. Был звонок от мамы, это была где-то середина января. Мама была очень эмоциональна, в тревоге за свою дочь. Потому что какие-то конфликты там внутри происходят, и любая мать хочет защитить своего ребенка, это абсолютно нормально. Я знаю эту семью, потому что первоначально они катались у нас. И я маме сказала: “Вы успокойтесь, как я вижу это со стороны, с вами работают. Вы, очевидно, в лидерах у этого тренера. С вами работают индивидуально, и как показывает практика, работают хорошо. Эти дети все равно в топах, и они это знают. Поэтому говорить, что плохо работают, это точно неправильно. То, что есть какие-то эмоции, нужно успокоиться. Любое решение, принятое на эмоциях, скорее всего, будет неверным”, — сказала Тутберидзе в интервью Okko. “Я сказала: “У вас впереди все основные старты. Вы должны успокоиться, в семье должно быть все спокойно, пусть дети тренируются”. Мы с мамой поговорили, и правда, все успокоилось, и я видела, что дети нормально стартовали. Я не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены. Это неверное решение. Потом я в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы “Ангелы Плющенко”, но к нам они не доходили. Уже через два дня позвонила мама и сказала: “Да, мы ушли, можно ли мы к вам придем?” — добавила она.