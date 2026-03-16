Плющенко призвал Тутберидзе не обещать его фигуристам «места в сборной»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем телеграм-канале заявил, что узнал о переходе Софии и Никиты Сарновских в группу Этери Тутберидзе не от спортсменов, а от тренера штаба Тутберидзе Сергея Дудакова.
10 марта стало известно, что Сарновские покинули академию «Ангелы Плющенко» и перешли в группу Тутберидзе из-за конфликтных ситуаций с Ириной Костылевой, матерью чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой. В интервью Okko тренер заявила, что мама фигуристов обращалась к ней еще в январе, жалуясь на конфликты в академии, но о том, что Сарновские покинули академию Плющенко, она узнала из новостей.
«В связи с этим у меня один-единственный вопрос: “А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей?” — написал Плющенко.
Олимпийский чемпион также обратился напрямую к Тутберидзе: «В следующий раз, когда вы захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им “компоненты” и “места в сборной”. Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной — как минимум заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию».
Никита и София Сарновские на протяжении семи лет занимались под руководством Плющенко. В 2026 году Никита завоевал титул чемпиона России по прыжкам, а также стал победителем финала Гран-при России среди юниоров в сезоне 2024/25. София же в этом сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.