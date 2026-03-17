Русскую фигуристку вдохновляет олимпийская чемпионка из США: «Она уникальна, особенная на самом деле»

Российская фигуристка София Дзепка призналась, что ее вдохновляет американская фигуристка Алиса Лю.

Источник: Getty Images

На прошедших в Италии Олимпийских играх 20-летняя Лю завоевала золотую медаль, опередив менее чем на 2 балла японку Каори Сакамото.

— В женском катании кто‑то понравился на Олимпиаде?

— Мне понравилась Каори Сакамото. Мне тоже было ужасно обидно за нее, даже намного больше, чем за Илью Малинина, потому что хотелось для нее красивого и эффектного финала карьеры. Думаю, она тоже для себя представляла немного другой исход событий. Будем болеть за нее на чемпионате мира.

Я очень болела за наших девочек: и за Аделию, и за Софу Самоделкину, и за Вику Сафонову. Очень рада за Софу, потому что она сделала все, что от нее зависело, и это самое ценное. Даже намного ценнее, чем победы.

Меня, если честно, вдохновляет катание Алисы Лю. Конечно, энергию, которую она дает в своем прокате, зрителям невозможно пропустить. Она и в короткой — воздушная, и в произвольной — заряженная позитивом. И она делится этим позитивом в своем прокате. Это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна.

— Представляете, как можно выходить на главный старт своей карьеры и абсолютно не переживать?

— Я не представляю. Она особенная на самом деле.

— Есть ли уже мысли, что следующая Олимпиада может быть вашей? Уже задумываетесь об этом?

— Не загадываю так надолго, — приводит слова Дзепки «Матч ТВ».