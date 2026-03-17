Что нужно знать о конфликте Плющенко и Тутберидзе

Ответ тренерского триумвирата под руководством Тутберидзе, в котором ведущие роли также играют Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, не заставил себя ждать. «Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему, — говорилось в посте Teamtutberidze в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). — Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс».