Что нужно знать о конфликте Плющенко и Тутберидзе

Фигуристы София и Никита Сарновские 10 марта покинули академию «Ангелы Плющенко» и перешли в группу Этери Тутберидзе. Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем телеграм-канале обратился напрямую к Тутберидзе: «В следующий раз, когда вы захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им “компоненты” и “места в сборной”. Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной как минимум — заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию».
В 2026 году Никита Сарновский завоевал титул чемпиона России по прыжкам, а также стал победителем финала Гран-при России среди юниоров в сезоне 2024/25. София Сарновская в этом сезоне дебютировала на юниорских соревнованиях.
Открытый конфликт между Этери Тутберидзе, чьи фигуристки оккупировали лидерство в женском фигурном катании, и Евгением Плющенко, открывшим свою академию в 2017 году, начался с 2019 года. «РБК Спорт» рассказывает, как зародился этот конфликт.
Кто перешел от Тутберидзе к Плющенко
Первым от Тутберидзе к Плющенко ушел Владимир Самойлов, который оказался в академии сразу после ее открытия. Второй ласточкой стала Серафима Саханович, к тому моменту двукратный призер юниорских чемпионатов мира и Гран-при.
К моменту ухода к двукратному олимпийскому чемпиону результаты Саханович были далеко не самыми впечатляющими, чего не скажешь об Анастасии Таракановой, которая перешла к Плющенко в июле 2018 года. К тому моменту она была победительницей юниорского чемпионата России 2016/17, где на пьедестале смотрела свысока на Анну Щербакову и Александру Трусову. Также в ее активе на тот момент была бронза финала юниорского Гран-при 2017/18, золотая и бронзовая медали на этапах юниорского Гран-при (являются отборочными к финалу). Впрочем, назвать Тараканову воспитанницей Тутберидзе нельзя, поскольку на катке «Хрустальный» она тренировалась всего сезон.
Примечательно, что с 2017 по 2019 год она четырежды меняла тренерские группы. Союз Плющенко и Таракановой продолжался год, за это время она завоевала золото и бронзу юниорских этапов Гран-при в Словении и Канаде соответственно, стала четвертой в финале юниорского Гран-при и неудачно выступила на чемпионате России (13-е место).
До 2020 года академия Плющенко пополнилась еще одним выходцем из «Хрустального» — Софьей Титовой. Но она ушла от Тутберидзе в десятилетнем возрасте без серьезных достижений. Уже в академии Титова освоила четверные прыжки. Плющенко не раз нахваливал свою подопечную, отмечая ее потенциал.
В 2020 году конфликт между сторонами разгорелся с новой силой: к Плющенко под разными предлогами перебрались не только лидеры женского одиночного катания (Александра Трусова и Алена Косторная), но и перспективная Вероника Жилина: в десятилетнем возрасте она исполняла четверной сальхов, став самой юной обладательницей этого элемента. Жилина ушла от Тутберидзе спустя год пребывания в «Хрустальном» (за это время она освоила четверной сальхов). Вместе со звездными фигуристками ушел их тренер Сергей Розанов.
Стоит отметить, что весной 2021 года Трусова и Косторная вернулись к Тутберидзе.
В 2020 году фигуристка Арина Парсегова в восьмилетнем возрасте ушла от Тутберидзе к Плющенко. Однако уже в мае 2023 года она ушла из школы «Ангелы Плющенко». В начале июня 2024-го стало известно, что академия подала на мать фигуристки иск в Никулинский суд Москвы.
Яна Рудковская в телеграм-канале тогда заявила, что если бы спортсменка занималась в «Ангелах Плющенко» весь срок действия договора, то расходы несла бы только школа, но в ситуации с Парсеговой ее мать «должна возместить сумму за 9,5 месяцев». Однако Тутберидзе заявила, что ее тренерская группа погасит весь долг Парсеговой перед академией Плющенко.
Из-за чего началась открытая конфронтация?
В декабре 2019 года после объявления Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры Плющенко намекнул, что главная звезда фигурного катания может начать работу с ним. «Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами, — сказал Плющенко ТАСС. — Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю: Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше: впереди еще много времени, а она мощный спортсмен».
Ответ тренерского триумвирата под руководством Тутберидзе, в котором ведущие роли также играют Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, не заставил себя ждать. «Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему, — говорилось в посте Teamtutberidze в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). — Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс».
В ответ Плющенко опубликовал в той же социальной сети большой пост, заявив, что все вопросы можно было решить в телефонном разговоре, а не «выносить сор из избы». Он отметил, что понимает тренерский штаб, поскольку уход Загитовой стал для них ударом как с человеческой точки зрения, так и с финансовой, назвав при этом Тутберидзе спортивным менеджером, а не тренером.
«Понимаю, что Алина для вас, как спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит Дудаков?), приносила ощутимый доход, — написал двукратный олимпийский чемпион. — Был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской. И это невозможно извинить, даже понимая всю степень расстройства от утраты вашим “штабом” не только талантливого, но и весьма доходного проекта».
Плющенко заверил, что ни разу не занимался переманиванием фигуристов из «Хрустального» (о чем впоследствии не раз говорил), поскольку, если бы захотел, в его академию перешло бы больше фигуристов. Также трехкратный чемпион мира подчеркнул, что Тутберидзе не воспитала ни одного фигуриста с нуля.
«Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания, спортсмены ведь тоже люди и им тоже порой нужно доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии что-то подсказать, — отмечается в посте Плющенко. — Все зависело только от нее самой. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике. В том числе осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта».
Спустя полтора года команда Тутберидзе через тот же аккаунт опубликовала фотографию переписки олимпийской чемпионки Алины Загитовой с женой Плющенко Яной Рудковской, которая предлагает чемпионке мира тренироваться у ее мужа. Рудковская обвинила штаб Тутберидзе в нарушении Уголовного кодекса. Позднее Плющенко заявил, что Рудковская лишь предложила Загитовой выступить в его шоу. К тому же, по его словам, ранее чемпионка мира сама хотела к нему перейти.
Словесная перепалка закончилась постом в Instagram-аккаунте самой Тутберидзе, в котором было опубликовано стихотворение Марины Цветаевой о беспросветном одиночестве «Проста моя осанка».
В октябре 2020 года в интервью «Спорт-Экспрессу» Плющенко рассказал, что предлагал тренерскому штабу Тутберидзе начать нормальное общение. «Понимания мы пока с той стороны не нашли. Но у меня была идея, что нам надо нормально общаться. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война», — сказал Плющенко.
Со временем конфликт частично стих, особенно после того, как Трусова и Косторная вернулись к Тутберидзе. Но напряжение между школами фактически осталось, а их академии продолжают конкурировать за результаты.
Молчание между тренерами было прервано после перехода Сарновских, которые на протяжении семи лет занимались под руководством Плющенко, в группу Тутберидзе.
В интервью Okko Тутберидзе заявила, что мама фигуристов обращалась к ней еще в январе, жалуясь на конфликты в академии с Ириной Костылевой, матерью чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой. Однако о том, что Сарновские покинули академию Плющенко, она узнала из новостей.
Плющенко в своем телеграм-канале заявил, что узнал о переходе фигуристов от тренера штаба Тутберидзе Сергея Дудакова. «В связи с этим у меня один-единственный вопрос: “А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей?” — написал Плющенко.