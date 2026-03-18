Медведева — о возвращении Трусовой в спорт после родов: «Я буду в первых рядах ее фанатов»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, хотела бы она вернуться в спорт, как серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что Трусова родила ребенка в августе прошлого года. А уже в конце января фигуристка вернулась на соревнования, выступив на чемпионате России по прыжкам.

«Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Александра Трусова? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится. (Смеется.) Но я очень порадуюсь, если Сашка действительно вернется в спорт. Оставить фигурное катание ради ребенка, а потом снова стать лучшей — это круто. Я точно буду в первых рядах ее фанатов!» — приводят слова Медведевой «Горновости».