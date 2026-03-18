В Сочи стартовали съемки фильма об олимпийском чемпионе Костомарове

Кинокомпания братьев Андреасян начала съемки биографической картины «Костомаров» о фигуристе Романе Костомарове. Съемки проходят в Сочи. Об этом РБК Life сообщили в пресс-службе дистрибьютора «Атмосфера кино».
Режиссером картины выступил Сарик Андреасян, главную роль исполнит Кирилл Зайцев. Образ Оксаны Домниной, жены спортсмена, воплотит Анна Снаткина. Продюсерами стали братья Андреасян и сам Костомаров.
Фильм охватит ключевые вехи жизни спортсмена: от юношеских лет до триумфа на Олимпийских играх 2006 года в Турине, где в паре с Татьяной Навкой была исполнена «Кармен», которая принесла паре победу.
Локация выбрана не случайно: именно в Сочи в августе 2023 года фигурист впервые вышел на лед после тяжелой болезни и ампутации стоп и кистей. Съемки проходят в том числе на склонах горнолыжного курорта, где Костомаров встал на сноуборд после протезирования.
Костомаров отметил, что кинолента охватывает почти всю его спортивную карьеру, но для него это не только спортивная история. «Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя, мы все сделали правильно», — поделился спортсмен.
В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Врачи ввели его в состояние искусственной комы и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. На фоне сепсиса у него начали отмирать ткани конечностей, и медики были вынуждены ампутировать стопы и кисти рук.
За свою спортивную карьеру Костомаров по три раза становился чемпионом России и Европы, дважды брал титул чемпиона мира. Он получил десять золотых медалей на разных этапах серии Гран-при по фигурному катанию.