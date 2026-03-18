Загитова примет участие в шоу команды Тутберидзе в шести городах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в шоу команды Этери Тутберидзе в шести городах.

Источник: Спортс"

"Уже этой весной я приму участие в ледовых шоу команды Этери Тутберидзе. Приглашаю вас разделить с нами яркие вечера фигурного катания в следующих городах:

• 7 апреля — Пермь.

• 15 апреля — Уфа.

• 18 апреля — Новосибирск.

• 22 апреля — Москва.

• 24 апреля — Казань.

• 26 апреля — Санкт-Петербург.

До встречи в вашем городе!" — написала Загитова.

Таким образом, фигуристки не будет на шоу в Хабаровске (10 апреля) и Владивостоке (12 апреля).

