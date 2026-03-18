Трусова заявила о своем участии на турнире «Русский вызов»

"Я почти настроилась на небольшую передышку между проектами, но, как всегда, что-то пошло не так. Хоть часть моих проектов заканчивается, впереди намечаются новые. Сейчас собираю вещи перед поездкой на шоу в Ростов. А затем меня ждут шоу-турнир и тур с Этери Георгиевной. Несмотря на все это, тренируюсь я чаще, чем прежде, чему я очень рада!
На прошлой неделе уже поставили новый номер для тура, еще один в процессе. Плюс в работе программа для шоу-турнира. Теперь я практически живу на льду, но я не жалуюсь — именно об этом я и мечтала примерно со второго триместра беременности. Отдохну после всего уже в мае", — написала Трусова.
«Русский вызов» пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.