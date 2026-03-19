Трусова грозит четверными после родов. У нее реальные перспективы?

«Прыжок веры» — понятие, введенное в философию Сереном Кьеркегором, первоначально означало прорыв на духовный уровень, веру вопреки логике. Позже стало популярным фразеологизмом, особенно в англоязычной среде, означая шаг в неизвестность. Во многом такому смыслу поспособствовала игра Assassin’s Creed, где так назвали прыжок в стог сена с высоты (в экранизации каскадер прыгал с 38 метров).
Трусовой-Игнатовой, надеемся, никогда не придется прыгать с 38 метров — ей и полметра хватает, чтобы скрутить четыре оборота, — но кому, если не ей, раздвигать границы возможного вопреки логике. Именно такой миссией видится возобновление карьеры после нескольких лет отсутствия на соревнованиях, свадьбы с Макаром Игнатовым и родов — сыну Михаилу всего 7 месяцев. Александра возобновит свой путь с Этери Тутберидзе — по информации «СЭ», был вариант и с Евгением Плющенко, но там у нее могла появиться серьезная конкурентка в борьбе за внимание, Елена Костылева, что насторожило серебряного призера Пекина.
Трусова не примет участия в Кубке Первого канала, но ее появление украсило бы медийно и спортивно турнир шоу-программ «Русский вызов». Да и сама фигуристка уже разогревает публику — выложила в соцсети отрывок из короткой программы на песню I Put A Spell On You и посоветовала ждать четверных.
Много ли фигуристок успешно возвращались после родов? Положительные примеры для Игнатовой есть.
1. Ирина Роднина (пары).
В феврале 1979 года Роднина родила сына Александра во время подготовки к Олимпиаде, пропустив сезон-1978/79 из-за декрета. Уже через год она с Александром Зайцевым выиграла третье олимпийское золото в Лейк-Плэсиде, став трехкратной чемпионкой. Успех объясняют парным катанием, в котором меньше прыжковой нагрузки, поддержкой тренера Татьяны Тарасовой и железной волей. Сама Роднина высказывалась о камбэке Трусовой так:
— Вернется ли она в профессиональный спорт, зависит не от того, сложно ли это сделать после рождения ребенка, сложно ли будет сбросить вес, а от того, насколько ей это будет интересно и насколько она будет мотивирована. Не надо проводить аналогии между мной и Трусовой и сравнивать нас. Да, я выиграла Олимпиаду после рождения ребенка. Но я выступала в парном катании, и мое возвращение после родов было, страшно сказать, 45 лет назад. Тогда и правила в фигурном катании были другие, и требования, — говорила она «ВсеПроСпорт».
2. Татьяна Навка (танцы).
В мае 2000 года Навка родила дочь Александру в Нью-Йорке (тогда фигуристка была в отношениях с тренером Александром Жулиным). Но уже в новом сезоне через несколько месяцев Навка снова встала в пару с Романом Костомаровым и добилась лучшего на тот момент результата в карьере на чемпионате России — серебра. Позже с Костомаровым Навка станет олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира и Европы. Татьяне помог трудоголизм, мотивация и смена обстановки — но все же она выступала в танцах, где нет прыжков.
3. Екатерина Гордеева (пары).
Двукратная олимпийская чемпионка в паре с Сергеем Гриньковым, позже выступала как профессионал. После рождения дочери Даши в 1992 году вернулась на лед — Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешили фигуристам-профессионалам вернуться в любители и выступить на Олимпиаде. Екатерина и Сергей выиграли в сезоне-1993/94 чемпионат России, чемпионат Европы и Олимпийские игры в Лиллехаммере.
4. Мики Андо (женское одиночное).
Японская одиночница родила дочь в апреле 2013 года в 25 лет, сделав паузу в карьере. Через пять месяцев она вернулась, заняв второе место на Nebelhorn Trophy, стала призером еще нескольких средних турниров, но в итоге полноценного возвращения так и не случилось — седьмое место на чемпионате Японии поставило на нем крест. Причем Андо подчеркивала, что вернулась в спорт именно из-за дочери и что материнство мотивировало ее доказать возможность выступлений даже в новом статусе. По логике, пример самый близкий к Трусовой и, как видим, не совсем удачный. Причем Андо — именно попрыгунчик, она первой в мире сделала четверной сальхов еще в 2002 году, будучи юниоркой.
5. Зои Джонс (пары).
После завершения карьеры в 2000 году и рождения троих детей тренировала в Канаде. Вернулась на лед аж в 2015 году как парница. В паре с Кристофером Бояджи еще четыре раза становилась чемпионкой Великобритании, а к 2022 году в 41 год впервые в карьере попала в десятку на чемпионате мира и выступила в серии Гран-при.
6. Изабель Делобель (танцы).
Француженка выступала в танцах на льду в паре с Оливье Шонфельдером. В октябре 2009 года родила сына и уже к концу месяца вместе с партнером возобновила полноценные тренировки три раза в день, чтобы успеть подготовиться к Олимпийским играм в Ванкувере. На них пара стала шестой, что невысоко для чемпионов мира 2008 года. После этого пара завершила карьеру и перешла в шоу.
Если Трусова сумеет присоединиться к этому списку и добьется титулов, особенно международных, — она станет поистине одной из главных фигуристок XXI века.