Петросян исполнила четверной тулуп на Кубке Первого канала

Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На турнире правилами девушкам разрешено исполнять четверные прыжки в короткой программе.

18-летняя Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании. Спортсменка трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

