Петросян исполнила четверной тулуп на Кубке Первого канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На турнире правилами девушкам разрешено исполнять четверные прыжки в короткой программе.
18-летняя Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании. Спортсменка трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.