Тарасова: Валиевой предстоит еще много работы, чтобы в Камиле узнали Камилу

На Кубке Первого канала фигуристка впервые с 2023 года представила короткую программу.

Источник: РИАМО

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Фигуристке Камиле Валиевой нужно много работать и выступать, чтобы зрители почувствовали и узнали в ней Камилу. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Валиева на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге впервые с декабря 2023 года представила на публике короткую программу. Спортсменка не смогла исполнить четверной тулуп, упав с элемента.

«Я рада, что она нашла в себе силы вернуться. Работа предстоит большая, — сказала Тарасова. — Мы понимаем что элементы, которые у нее стояли, она делает, но это соревнования, и на соревнованиях появляется иное волнение, поэтому фигуристы срывают. Работать и выступать ей нужно много для того, чтобы мы почувствовали и узнали в Камиле Камилу».

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру после завершения четырехлетней дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября 2025 года. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.