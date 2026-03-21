Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аделия Петросян: рада, что четверной тулуп получился

В беседе с «Чемпионатом» трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию (2024, 2025, 2026) Аделия Петросян высказалась о своём выступлении в короткой программе на Кубке Первого канала-2026.

Источник: РИАМО

21 марта 18-летняя спортсменка в рамках проката короткой программы, который состоялся в Санкт-Петербурге, исполнила четверной тулуп, что разрешено регламентом соревнований, и получила от судейской коллегии оценку в 76,45 балла. Таким образом, Петросян занимает первое место по итогам стартового дня Кубка.

«Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к многомиллионным советам, что надо отпустить его. Довериться судьбе, не зацикливаться на нём. Рада, что он получился, хоть и недокрут небольшой. Прокат дался тяжело, была задержка, очень долго мы варились в раздевалке, прыгали, ходили. Благодаря ребятам, которые меня поддерживали и кричали вместе со мной, прокат додержала и доехала», — заявила Петросян.

11 марта в интервью РИА Новости чемпионка Европы (2021), чемпионка России (2024), художественная гимнастка Лала Крамаренко отметила, что Петросян вместе с чемпионом страны (2026) по фигурному катанию Петром Гуменником достойно представили Россию на прошедших зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Следует напомнить, что Петросян, которая выступала в Италии в нейтральном статусе, заняла итоговое шестое место в турнире одиночниц, получив за прокат короткой и произвольной программ оценку в 214,53 балла.

Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
