Аделия Петросян: рада, что четверной тулуп получился

«Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к многомиллионным советам, что надо отпустить его. Довериться судьбе, не зацикливаться на нём. Рада, что он получился, хоть и недокрут небольшой. Прокат дался тяжело, была задержка, очень долго мы варились в раздевалке, прыгали, ходили. Благодаря ребятам, которые меня поддерживали и кричали вместе со мной, прокат додержала и доехала», — заявила Петросян.