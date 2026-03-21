Аделия Петросян: рада, что четверной тулуп получился

21 марта 18-летняя спортсменка в рамках проката короткой программы, который состоялся в Санкт-Петербурге, исполнила четверной тулуп, что разрешено регламентом соревнований, и получила от судейской коллегии оценку в 76,45 балла. Таким образом, Петросян занимает первое место по итогам стартового дня Кубка.
«Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к многомиллионным советам, что надо отпустить его. Довериться судьбе, не зацикливаться на нём. Рада, что он получился, хоть и недокрут небольшой. Прокат дался тяжело, была задержка, очень долго мы варились в раздевалке, прыгали, ходили. Благодаря ребятам, которые меня поддерживали и кричали вместе со мной, прокат додержала и доехала», — заявила Петросян.
11 марта в интервью РИА Новости чемпионка Европы (2021), чемпионка России (2024), художественная гимнастка Лала Крамаренко отметила, что Петросян вместе с чемпионом страны (2026) по фигурному катанию Петром Гуменником достойно представили Россию на прошедших зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Следует напомнить, что Петросян, которая выступала в Италии в нейтральном статусе, заняла итоговое шестое место в турнире одиночниц, получив за прокат короткой и произвольной программ оценку в 214,53 балла.