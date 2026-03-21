«Либо ты, либо Валиева». Аделия Петросян выговорилась на первом для себя турнире после Олимпиады

Фигуристка стала капитаном сборной Москвы на Кубке Первого канала и сделала четверной.

Источник: Sport24

Аделия Петросян впервые выступила на соревнованиях после Олимпиады в Милане, где фигуристка заняла шестое место. Ученица Этери Тутберидзе откаталась с короткой программой на Кубке Первого канала, заняв уверенное первое место с результатом 76,45 балла.

Этот турнир уникален тем, что здесь девушкам официально разрешили исполнять четверные в короткой программе. Аделия этим воспользовалась — ей удался тулуп, с которого она упала на Олимпиаде.

В интервью журналистам (среди которых был корреспондент Sport24 Константин Лесик) после первого дня соревнований Петросян рассказала, почему стала капитаном сборной Москвы, высказалась о квадах в короткой программе и призналась, что наконец пересмотрела свои олимпийские прокаты.

Источник: Sport24

— Четверной тулуп получился, потому что я пытаюсь прислушаться к многомиллионным советам, что надо отпустить его. Довериться судьбе, не зацикливаться на этом прыжке. Хочется его поймать, делать его одинаково, постараюсь к этому прийти, надеюсь, не после завершения карьеры, ха-ха. Рада, что он получился, хоть и недокрут небольшой, но получился — уже хорошо.

Прокат дался тяжело, была задержка, очень долго мы варились в раздевалке — прыгали, ходили. Я ушла за полчаса до проката, потому что хотела по максимуму поддерживать ребят, чтобы быстро размяться — и началась задержка. Не успела и ребят поддержать, и распрыгивалась много. Благодаря ребятам, которые меня поддерживали и кричали вместе со мной, прокат додержала и доехала, — говорит Петросян.

— Тебя выбрали капитаном сборной Москвы. Как это случилось?

— Когда начали выбирать капитана, я предлагала либо Ваню Букина, потому что он один из самых эмоциональных, веселых ребят из нашей команды, и выдвигала Дарио (Чиризано), но каждый раз меня как будто не слушали и говорили, что надо, чтобы либо я, либо Камила (Валиева) была капитаном. Камила как-то не отвечала, я тоже долго говорила: «Нет, не хочу».

Меня в итоге спрашивают: «Ты согласна?». Я сказала, что если никто не предлагает себя, то давайте… Но в последний день пыталась увернуться от этого (улыбается). Капитан для меня должен быть постоянно в кисс-энд-крае. Думала, что актуальнее, если кто-то из танцоров будет — они-то выступают вначале.

Источник: Sport24

— Как вы определяли, кто будет катать короткую программу, а кто — произвольную?

— Сначала у всех спросили, кто готов ехать произвольную ехать, к концу сезона многие ребята устали.

Макар сам себя выдвинул кандидатом на произвольную, надеюсь, что он ее доедет (смеется). Мне кажется, будет тяжеловато, и сегодня он себя тоже отдал. Хочется всем пожелать удачи, сил, уверенности и внутреннего спокойствия.

— На этом турнире можно исполнять четверные в короткой программе. Разрешила бы их на обычных соревнованиях?

— Наверное, нет. Хочется сделать больше акцент на непрыжковые элементы. У нас их очень много в произвольной, мы их вставляем, хочется хотя бы в одной из программ сделать акцент на второй оценке. Из-за того, что много прыжковых элементов, не всегда успеваешь потренировать вращения, скольжение, хотя мы занимаемся этим каждый день, все равно акцент больше идет на прыжки.

Источник: Sport24

— Петр Гуменник сказал, что не волновался на своем первом турнире после Олимпиады. Он настолько не волновался, что даже стал волноваться из-за того, что не волнуется… Как у тебя было с этим?

— Если я даже и хотела бы поволноваться, то это было бы реально сложно. Долго ждала старта, успокоилась. Появилась даже некая сонливость. Хотела просто доехать и не уснуть раньше времени.

К счастью, после проката нахлынула вторая волна сил. И я смогла дальше поддерживать ребят — кричать, радоваться за них.

— Удалось восстановиться после Олимпиады — ментально и физически?

— Понятно, что что-то там болит. Что-то терпим. Еще немного, конечно, есть мысли об Олимпийских играх. Но… Я смогла пересмотреть прокаты! Это хороший знак. Начинаю к своему катанию относиться более спокойно, иду дальше. Все хорошо!

Автор: Константин Лесик

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше