Тарасова: Кубок Первого канала должен закрепиться в календаре фигуристов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Кубок Первого канала нужно сохранить в календаре российского фигурного катания, даже после допуска спортсменов к международным стартам. Таким мнением она поделилась с ТАСС.
Соревнования завершились в воскресенье в Санкт-Петербурге. Турнир проводился между сборными командами Москвы (команда красных) и Санкт-Петербурга (команда синих), победителями стали столичные спортсмены.
«У меня очень хорошие впечатления остались после турнира — это очень хорошие командные соревнования, они ребят сближают. Спортсмены катают свои лучшие программы, самые сложные и плюс с теми элементами, над которыми после чемпионата России работали. Они их вставляли. Кубок Первого канала — очень хорошее соревнование, и даже когда мы будем участвовать везде, мне кажется, что надо их оставлять, они нужны нам», — считает Тарасова.
«Соревнования очень полезные и интересные для публики. И спасибо питерцам — они всегда-всегда приходят, любят нас. Я это всегда знала — поставлю программу и знаю, что надо поехать в Петербург, там показать. И сразу понимаешь, какая программа — хорошая или средняя. Удивительные болельщики, особенные, и это передается из поколения в поколение».