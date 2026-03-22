Тарасова: Кубок Первого канала должен закрепиться в календаре фигуристов

«У меня очень хорошие впечатления остались после турнира — это очень хорошие командные соревнования, они ребят сближают. Спортсмены катают свои лучшие программы, самые сложные и плюс с теми элементами, над которыми после чемпионата России работали. Они их вставляли. Кубок Первого канала — очень хорошее соревнование, и даже когда мы будем участвовать везде, мне кажется, что надо их оставлять, они нужны нам», — считает Тарасова.