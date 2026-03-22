Опять понты? Лучшие фигуристки России отбомбили четверные в Питере

Здесь стоит вновь вспомнить недавнее интервью рулевого российского фигурного катания Антона Сихарулидзе в шоу «Каток», где он назвал попытки девушек исполнять четверные прыжки «какими-то понтами». «Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе, — отметил он. — Когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й. Поэтому надо понять, какая задача у людей стоит. Я хочу показать, что у меня в группе все пытаются прыгнуть четверные? Или я хочу турнир выиграть и расти разумно, имея понимание того, как шаг за шагом улучшаю в том числе и техническую составляющую? На мой взгляд, девчонки не были готовы прыгать эти прыжки (в Финале Гран-при России), у них рассыпались полностью все программы».