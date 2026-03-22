Фигуристы ищут альтернативные варианты выезда из Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, ищут альтернативные выходы добраться домой из-за ситуации в аэропорту. Об этом ТАСС сообщил ведущий турнира олимпийский чемпион Максим Траньков.

Источник: Валентин Антонов/ТАСС

Ранее пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом, сообщила ТАСС, что 14 рейсов отменены на вылет из-за введения ограничений в аэропорту Пулково.

«Все принимают решение исходя из информации, озвученной в аэропорту. Если говорят, что рейс отменен, то смысла находиться в аэропорту нет, люди находят альтернативные способы. У меня пока ожидание посадки, рейс переносится, поэтому я пока жду», — рассказал Траньков.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона. На данным момент силами ПВО уничтожено девять БПЛА.