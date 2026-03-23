Возвращение Валиевой и Трусовой пойдет на благо спорта, считает Авербух

«Камила набирает форму, она большая молодец, что борется и сражается. Ждем Камилу в следующем сезоне во всей силе. Александра только что выступала в моем шоу в Ростове-на-Дону, прыгнула каскад тройной лутц — тройной тулуп. Она также набирает форму и явно горит желанием вернуться. Пожелаем ей удачи. Все это работает на благо российского спорта и женского одиночного катания», — отметил Илья Авербух, подчеркнув, что восстановление спортивной формы обеих фигуристок и их стремление к возвращению в большой спорт способствуют укреплению конкурентной среды в отечественном фигурном катании, рассказал в интервью РИА Новости хореограф.