Возвращение Валиевой и Трусовой пойдет на благо спорта, считает Авербух

Валиева, у которой в декабре завершился период дисквалификации, связанной с допинговым нарушением, в субботу впервые с 2023 года представила соревновательную короткую программу на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Ранее фигуристка продемонстрировала исполнение четверного тулупа на чемпионате России по прыжкам, прошедшем 31 января — 1 февраля.
Трусова после рождения сына в августе 2025 года возобновила тренировочный процесс, восстановив все элементы тройных прыжков, а также четверной лутц. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года также приняла участие в чемпионате страны 2026 года по прыжкам, подтвердив свою готовность к возвращению на соревновательный лёд.
«Камила набирает форму, она большая молодец, что борется и сражается. Ждем Камилу в следующем сезоне во всей силе. Александра только что выступала в моем шоу в Ростове-на-Дону, прыгнула каскад тройной лутц — тройной тулуп. Она также набирает форму и явно горит желанием вернуться. Пожелаем ей удачи. Все это работает на благо российского спорта и женского одиночного катания», — отметил Илья Авербух, подчеркнув, что восстановление спортивной формы обеих фигуристок и их стремление к возвращению в большой спорт способствуют укреплению конкурентной среды в отечественном фигурном катании, рассказал в интервью РИА Новости хореограф.