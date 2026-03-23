Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возвращение Валиевой и Трусовой пойдет на благо спорта, считает Авербух

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух высказал мнение, что возвращение к соревновательной деятельности Камилы Валиевой и Александры Трусовой окажет положительное влияние на развитие отечественного спорта и дисциплины женского одиночного катания.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Валиева, у которой в декабре завершился период дисквалификации, связанной с допинговым нарушением, в субботу впервые с 2023 года представила соревновательную короткую программу на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Ранее фигуристка продемонстрировала исполнение четверного тулупа на чемпионате России по прыжкам, прошедшем 31 января — 1 февраля.

Трусова после рождения сына в августе 2025 года возобновила тренировочный процесс, восстановив все элементы тройных прыжков, а также четверной лутц. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года также приняла участие в чемпионате страны 2026 года по прыжкам, подтвердив свою готовность к возвращению на соревновательный лёд.

«Камила набирает форму, она большая молодец, что борется и сражается. Ждем Камилу в следующем сезоне во всей силе. Александра только что выступала в моем шоу в Ростове-на-Дону, прыгнула каскад тройной лутц — тройной тулуп. Она также набирает форму и явно горит желанием вернуться. Пожелаем ей удачи. Все это работает на благо российского спорта и женского одиночного катания», — отметил Илья Авербух, подчеркнув, что восстановление спортивной формы обеих фигуристок и их стремление к возвращению в большой спорт способствуют укреплению конкурентной среды в отечественном фигурном катании, рассказал в интервью РИА Новости хореограф.