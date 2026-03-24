Отец Валиевой: «Если бы Камила не хотела этим заниматься, ушла бы из спорта как Щербакова и остальные»

Валерий Рамазанов, отец фигуристки Камилы Валиевой, рассказал о врожденной силе воле и упорстве дочери, которые помогают ей совмещать спорт с другими аспектами жизни.

Источник: РИА "Новости"

«Как Камиле удается совмещать учебу в университете и карьеру? Такой характер и сила воли у нее, причем с рождения. Это не дается просто так и не воспитывается. Камила врожденно имеет такую энергетику, силу воли и упорство.

Камила с маленького возраста привыкла тренироваться в таком режиме. Если она хочет, значит, желает и может. Если бы Камила не хотела этим заниматься, ушла бы из спорта как Щербакова и остальные. Но она хочет тренироваться и заниматься своим любимым делом. И все успевает. Камила же ведь и в Пекин недавно ездила выступать. Она совмещает все, что можно совмещать. Такой у нее мощный энергетический заряд», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

В этом году Валиева вернулась на соревнования после истечения 4-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, выступив на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала. До этого она в последний раз выходила на лед в декабре 2023-го. В апреле 19-летняя фигуристка примет участие в турнире шоу-программ «Русский вызов».