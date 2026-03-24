Загитова сдала государственный экзамен в университете

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что успешно сдала государственный экзамен в университете.
Загитова обучается на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга Российского университета спорта ГЦОЛИФК.
«Ура! Государственный экзамен сдан на отлично — еще один важный этап позади», — написала Загитова в своем Telegram-канале.
Ранее Загитова окончила факультет журналистики в РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика» и параллельно получила второе высшее образование в ГЦОЛИФК.
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.