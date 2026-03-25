Лью: «Мне нравится слушать разные мнения, но я доверяю своей интуиции»

«Мне нравится слушать разные мнения людей и пробовать что-то новое, но я доверяю своей интуиции. Когда я вернулась в фигурное катание, люди говорили, что мне придется изменить прическу, и я ответила: “Нет, я не буду менять прическу”. Люди предлагают мне песни, и я их рассматриваю, но если мне что-то не нравится, я не буду под это кататься. Я хочу делать выбор, который мне подходит.



На самом деле, мне нравится тренироваться. Это моя любимая часть спортивной жизни. Сейчас я даже идеализирую это. Никто не должен говорить мне, когда остановиться. Я очень хорошо себя знаю, поэтому знаю свой предел. И это результат многочисленных проб и ошибок.



В конце своих выступлений я всегда стараюсь что-нибудь показать перед камерой. Она постоянно направлена ​​на тебя, когда ты заканчиваешь катание, поэтому нужно что-то сделать. Взмах волосами — это как раз то, что я обычно делаю. У нас не так много экранного времени, когда мы на льду, поэтому нужно использовать его по максимуму», — приводит слова Лью Nike.