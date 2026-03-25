Распалась спортивная пара Кадыровой и Миронова

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Фигуристка Ясмина Кадырова, выступавшая в паре с Ильей Мироновым, сообщила в Telegram-канале о поиске нового партнера.
Спортсменка в среду опубликовала свою фотографию с подписью: «В поиске партнера».
По итогам сезона-2024/25 Кадырова и Миронов вошли в списочный состав основной сборной России. Однако в текущем сезоне пара не выступала на турнирах, а также пропустили контрольные прокаты сборной. В декабре тренер фигуристов Тамара Москвина сообщила РИА Новости, что Кадырова и Миронов взяли паузу в соревновательной деятельности.
Кадырова и Миронов выступали в паре с сезона-2024/25. В чемпионате России, прошедшем в декабре 2024 года, они заняли шестое место. Ранее фигуристы выступали с другими партнерами. В паре с Иваном Бальченко Кадырова становилась бронзовой медалисткой московского этапа Гран-при ISU сезона-2021/2022. Миронов — неоднократный призер юниорских этапов Гран-при ISU, а также серебряный медалист юношеской Олимпиады-2020 в паре с Дианой Мухаметзяновой.