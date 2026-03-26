Тарасова назвала 14-летнюю Костылеву лучшей молодой фигуристкой России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что считает фигуристку Елену Костылеву лучшей среди российских юниорок. Ее слова приводит Sport24.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«На сегодняшний день из юниорок Лена — самая лучшая. Ей нужно стабильно кататься. А четверные и тройные аксели она умеет делать. Лена — очень интересный ребенок. Она очень многое умеет — такая ее природа», — сказала Тарасова.

14-летняя Костылева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», побила рекорд России по числу успешных четверных прыжков на соревнованиях — 51 попытка.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.