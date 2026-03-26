Единственный казахстанский фигурист занял предпоследнее место на чемпионате мира

В четверг мужчины представили короткие программы. На лед вышли 36 спортсменов, обладатели 24 лучших результатов квалифицировались в произвольную программу.
Жиренбаев в рамках своего проката чисто выполнил тройные аксель и флип, а на каскаде ошибся и показал комбинацию из двойных лутца и тулупа. Казахстанец набрал 59,34 балла и занял 35-е место. В таблице он опередил только латвийца Фёдора Кулиша.
Таким образом, Жиренбаев завершил выступление на турнире. Лидер сборной Казахстана Михаил Шайдоров, действующий олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира, пропускает соревнования в столице Чехии.
Лучший результат в короткой программе показал американец Илья Малинин. Победитель двух прошлых чемпионатов мира установил личный рекорд — 111,29 балла. Промежуточное второе место занял француз Адам Сяо Хим Фа (101,85), третье — эстонец Александр Селевко (96,49).