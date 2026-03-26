Тарасова назвала фигуриста Малинина героем своего времени

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает американца Илью Малинина главным претендентом на победу по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом она рассказала ТАСС.
Малинин стал победителем короткой программы на чемпионате мира в Праге. За свой прокат он получил 111,29 балла, что является лучшим результатом сезона. Второе место занял француз Адам Сяо Хим Фа (101,85), третье — эстонец Александр Селевко (96,49). Серебряный призер Олимпиады в Италии Юма Кагияма упал на тройном акселе и занимает шестое место.
«Меня сильнее всего впечатлил прокат Малинина, потому что мы все ждали, как он выйдет на лед. Он показал себя настоящим спортсменом, героем своего времени. Малинин — спортсмен, который опережал всех последние два-три года. Я люблю талантливых людей и его программу, считаю ее чудесной. Каждый раз смотреть ее — одно удовольствие», — сказала Тарасова.
Также специалист прокомментировала выступление японца Кагиямы.
«Только что второй раз посмотрела выступление Кагиямы. Он упал, но это было не просто падение — он попал в след. Кагияма был в прекрасной форме, но когда катается Малинин, все остальные, даже очень хорошие, кажутся другими: Малинин уникален. Все будут кататься, но, думаю, никто кроме Малинина не будет претендовать за золото», — добавила Тарасова.