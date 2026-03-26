Триумфальное выступление Малинина после провала на Олимпиаде! Выиграл короткую программу на ЧМ с рекордом

Илья Малинин доказал, что не сломался после олимпийского кошмара — американец триумфально вернулся, выдав чистейший прокат в короткой программе на чемпионате мира в Праге. Второе место занял француз Адам Сяо Хим Фа, а тройку замкнул эстонец Александр Селевко.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2026, Прага
Мужчины
Короткая программа
1. Илья Малинин (США) — 111,29 балла
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 101,85
3. Александр Селевко (Эстония) — 96,49.
Ответ Малинина
С момента завершения Олимпиады-2026 прошло чуть больше месяца. Поэтому турнир в Чехии ожидаемо недосчитался многих фигуристов, решивших сделать паузу после главных стартов сезона. В Прагу не приехали сразу три из четырех действующих чемпионов Игр, в том числе триумфатор Милана в мужском одиночном катании казахстанец Михаил Шайдоров. Также снялся занявший четвертое место в Италии кореец Ча Чун Хван.
Зато на соревнования заявился победитель прошлогоднего первенства Илья Малинин, жаждущий реабилитироваться за провал на Олимпиаде. «Моя цель — исцеляющий прокат на чемпионате мира. А уже дальше — куда более крупные планы», — говорил в феврале американский Бог Квадов.
Конкуренция у Ильи на ЧМ все равно крайне серьезная: противостоять американцу вышли мощные японцы — серебряный и бронзовый призеры Милана Юма Кагияма и Шун Сато, попавший в топ-5 Игр канадец Стивен Гоголев и чемпион Европы-2026 Ника Егадзе. Ему нужно было показывать максимум уже в короткой программе.
И Малинин справился с давлением на ура — его прокат получился близким к идеальному. Американец исполнил чистейшие четверной флип, тройной аксель, четверной лутц и тройной тулуп. Заряженный на победу Илья успел порадовать болельщиков эффектным сальто назад и покинул лед с улыбкой. Он заслуженно поднялся на первую строчку с 111,29 балла — это лучший результат сезона и личный рекорд Малинина в коротких программах на ЧМ.
Порог в сотню баллов преодолел и француз Адам Сяо Хим Фа (101,85), который чисто выполнил все элементы ультра-си (четверной тулуп в каскаде с тройным, триксель и четверной сальхов). Для него этот результат также крайне важен — как и Малинин, он провалился в произвольной программе на Олимпиаде. Третье место с результатом 96,49 балла занял эстонец Александр Селевко, показавший в своем выступлении чистые четверной тулуп и тройной аксель.
Произвольную программу фигуристы представят 28 марта. Будет жарко, ведь Сато (95,84), Гоголев (94,38) и Кагияма (93,80) также показали хорошие прокаты и оказались довольно близко к первой тройке. Ника Егадзе пока не у дел — грузин упал с четверного сальхова и получил только 78,84 балла.
Без наших
Россияне в этом чемпионате мира не участвуют, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) делал исключение для наших спортсменов Петра Гуменника и Аделии Петросян лишь на олимпийскую квалификацию и на сами Игры в Италии.
Зато на лед вышли сразу несколько наших бывших соотечественников. Однако высоких результатов им добиться не удалось.
Представляющий Польшу уроженец Москвы Владимир Самойлов получил 77,98 балла — 16-е место. На 20-й строчке оказался выступающий за Чехию петербуржец Георгий Рештенко (75,14) — он показал отличный четверной сальхов и тройной аксель, но на четверном тулупе завалил корпус и упал. А родившийся в Нижнем Тагиле немец Генрих Гартунг (23-я строчка) набрал 73,20 балла.
Не смог квалифицироваться в произволку представляющий Армению Семен Данильянц (70,94 балла). Также не удался прокат уроженцу Ухты Владимиру Литвинцеву, выступающему за Азербайджан: он упал с четверного тулупа и недокрутил один оборот в каскаде, получив лишь 65,10 балла.