Роднина: «Я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой. В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина высказала свою позицию по поводу распада СССР.

Источник: ТАСС

«Для меня распад Советского Союза — катастрофа. Я потеряла страну, за которую выступала на международных соревнованиях, а мои родители воевали. У меня мама прошла всю Вторую мировую войну, а потом нашей страны не стало. Возможно, тогда все к этому шло, но я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой.

В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась. У людей, которые считают это положительным событием, в том числе. Кто-то может считать, что его жизнь после этого улучшилась, но никто не будет спорить, что для всех это стало кардинальным изменением. Просто кто-то смог быстро адаптироваться, а есть люди, которые вообще ничего в новых реалиях не смогли», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.