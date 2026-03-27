Дэвис и Смолкин идут десятыми после ритм-танца на ЧМ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Представители Грузии фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, показали десятый результат в ритмическом танце на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Праге.