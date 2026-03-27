Дочь Пескова выступила на ледовом шоу Навки в Москве

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки Надежда Пескова выступила на ледовом шоу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ледовое шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет» проходит в пятницу в Москве на площадке «Навка Арена». В нем приняли участие фигуристы, завоевавшие медали нескольких Олимпиад.
Пескова вышла на лед в паре с Андреем Челековым. Они исполнили первую часть выступления. Затем они скрылись за кулисами, и на лед вышла Навка в паре с фигуристом Петром Чернышевым. Вместе они сели на качели и поднялись на высоту нескольких метров, где исполнили несколько акробатических элементов.
У Навки и Пескова родилась дочь в августе 2014 года.