Синицина: «Ногу зашили, все хорошо. Буду выздоравливать»

Российская фигуристка Виктория Синицина сообщила, что ей наложили швы в больнице после инцидента во время ледового шоу Татьяны Навки.
«Ребят, всем привет. У меня все в порядке. Ногу зашили, все хорошо. Буду выздоравливать. Спасибо всем огромное за вашу поддержку, за переживания. У меня все хорошо. Скоро поеду домой», — сказала Синицина в видео, опубликованном в Telegram-канале фигуристки.
Ледовое шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет» прошло в пятницу в Москве. Оно посвящено зимним Олимпийским играм 2006 года. После номера во втором отделении Кацалапов на руках унес Синицину со льда из-за пореза на ноге.