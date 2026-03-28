Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американец Илья Малинин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.
Малинин набрал 218,11 балла в произвольной программе и 329,40 балла по сумме двух прокатов. Второе место занял японец Юма Кагияма (306,67 балла), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (288,54).
Малинину 21 год, он стал трехкратным чемпионом мира. Также Малинин является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях, в одиночном катании американец занял восьмое место на Играх. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
Чемпионат мира завершится 28 марта. Российские фигуристы на нем не выступают из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).