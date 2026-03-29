Вайцеховская: «Очень жаль думать о том, что между семьей Малинина и Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка»

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, ныне известная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о победе американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира в Праге и возможном конфликте с тренером Рафаэлем Арутюняном.

Источник: Sport24

На турнире в Чехии 21-летний Малинин стал трехкратным чемпионом мира. Ранее в этом сезоне на Олимпиаде-2026 в личном турнире он занял лишь 8-е место, несмотря на статус безоговорочного фаворита. Летом 2025 года стало известно, что из списка тренеров в профайле Малинина на сайте Ассоциации фигурного катания США пропала фамилия Рафаэля Арутюняна.

"Очень рада за Илью Малинина — заканчивать сезон трагическим неудачником сезона могло стать для него невыносимым испытанием, я бы точно не хотела, чтобы симпатичный мне спортсмен с таким ощущением уходил на паузу.

Но несколько мыслей.

Если бы Юма Кагияма не попал в короткой программе в чужой след и не остался без элемента, Малинин бы мог остаться вторым. При том, что в произвольной программе Илья катался ценой каких-то немыслимых усилий.

Когда человек катается так, что эти усилия видны, когда он тянет программу так, как может, а не так, как задумано, не может быть на мой сторонний взгляд никаких десяток во второй оценке. Тем более — в таком количестве. Здесь я целиком и полностью согласна с [журналисткой] Полиной Крутихиной: зачем искусственно возносить парня туда, откуда может оказаться очень больно падать?

И чисто по-человечески мне очень жаль думать о том, что между семьей и Рафом Арутюняном пробежала, похоже, черная кошка — иначе, как мне кажется, тренер сидел бы в кисс-энд-край рядом с Ильей", — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.