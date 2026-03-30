ISU отклонил протест британцев на результат в танцах на льду на ЧМ

ISU отклонил протест британцев на результат в танцах на льду на чемпионате мира.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил жалобу британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона на оценки судей в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира и оставил в силе результаты, сообщает Reuters со ссылкой на ISU.

В субботу Фир и Гибсон набрали 208,98 баллов и заняли четвертое место. Британцы шли третьими после ритм-танца, но в произвольном танце получили два штрафных балла за запрещенный элемент и в итоге отстали на 0,22 балла от завоевавших бронзовые медали американцев Эмилии Зингас и Вадима Колесника. Позднее Федерация конькобежного спорта Великобритании (British Ice Skating) объявила на своем официальном сайте о намерении подать апелляцию на решение судей.

В ISU отметили, что штраф был наложен технической панелью из-за нарушения в исполнении элемента.

«Поскольку это решение относится к категории принимаемых непосредственно в ходе выступления, оно является окончательным и не подлежит обжалованию», — заявили в ISU.

Фир и Гибсон — бронзовые призеры чемпионата мира 2025 года, также на их счету две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы.