ISU выбрал лучших фигуристов сезона

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, признаны лучшими фигуристами сезона на церемонии вручения наград ISU Skating Awards, сообщается в аккаунте премии в соцсети Х.
Фурнье-Бодри и Сизерон провели первый совместный сезон и по его итогам завоевали золото Олимпиады, чемпионата мира и чемпионата Европы, стали вторыми в Финале Гран-при ISU и выиграли два этапа серии.
Лучшим тренером сезона признан наставник олимпийской чемпионки Игр в Италии американки Алисы Лю Филипп Ди Гульельмо. В номинации «Лучший хореограф» победу одержал француз Бенуа Ришо.
Новичком года стала японка Ами Накаи, завоевавшая бронзу в женском одиночном катании на Олимпиаде. Приз за лучший костюм получил американец Илья Малинин. В номинации «Самая зрелищная программа» победу одержал японец Юма Кагияма.