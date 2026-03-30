«Не умаляю заслуг Шайдорова»: Авербух назвал имя сильнейшего фигуриста планеты

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух назвал американца Илью Малинина сильнейшим фигуристом планеты после его победы на чемпионате мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports24.ru.

Источник: Getty Images

По мнению Авербуха, лучшим фигуристом планеты на данный момент является американец Илья Малинин.

«Илья Малинин на прошедшем ЧМ подтвердил звание лидера в мужском фигурном катании. Была неудачная Олимпиада, но он объективно лучший фигурист планеты. Я не умаляю заслуг Михаила Шайдорова, но так и есть.

Я все равно считаю, что с Малининым можно бороться. Все видели, что произошло в Милане. Впереди долгие 4 года, и за это время появится много талантливых ребят. Сейчас Малинин лучший, но и он повзрослеет, ему станет сложнее. В плане конкуренции все точно будет очень подвижно», — заявил Авербух.