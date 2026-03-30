«Не умаляю заслуг Шайдорова»: Авербух назвал имя сильнейшего фигуриста планеты

«Илья Малинин на прошедшем ЧМ подтвердил звание лидера в мужском фигурном катании. Была неудачная Олимпиада, но он объективно лучший фигурист планеты. Я не умаляю заслуг Михаила Шайдорова, но так и есть.



Я все равно считаю, что с Малининым можно бороться. Все видели, что произошло в Милане. Впереди долгие 4 года, и за это время появится много талантливых ребят. Сейчас Малинин лучший, но и он повзрослеет, ему станет сложнее. В плане конкуренции все точно будет очень подвижно», — заявил Авербух.