Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Исчез и исчез»: Петросян рассказала о потере паспорта России на Олимпиаде

Аделия Петросян заявила, что потеряла паспорт и ключи от квартиры в Милане.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что потеряла паспорт и ключи от квартиры во время поездки на зимнюю Олимпиаду в Милан.

Ранее представитель аэропорта Внуково сообщил РИА Новости, что багаж Петросян потерялся по пути следования из Италии.

«Когда мы выезжали из Милана, мы обнаружили, что мы не знаем, где наши ключи. Мы поняли, что ключей нет в аэропорту, их там не оказалось, в сумке тоже нет. Когда чемодан приехал из Италии, их там тоже не было. Они остались в Милане. Сейчас у меня новые ключи. Это хуже, чем потерять телефон, потому что ночевать негде было. Паспорт российский тоже потеряла. Послезавтра пойдем делать. Как потеряла, не знаю. Обычно все документы хранятся в комнате у мамы. Не помню, брала я его, нужен был он мне когда-то. Исчез и исчез», — сказала Петросян в выпуске шоу ALEKO In my bag.

Петросян и Петр Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Россияне заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин. Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше