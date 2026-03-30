«Исчез и исчез»: Петросян рассказала о потере паспорта России на Олимпиаде

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что потеряла паспорт и ключи от квартиры во время поездки на зимнюю Олимпиаду в Милан.
Ранее представитель аэропорта Внуково сообщил РИА Новости, что багаж Петросян потерялся по пути следования из Италии.
«Когда мы выезжали из Милана, мы обнаружили, что мы не знаем, где наши ключи. Мы поняли, что ключей нет в аэропорту, их там не оказалось, в сумке тоже нет. Когда чемодан приехал из Италии, их там тоже не было. Они остались в Милане. Сейчас у меня новые ключи. Это хуже, чем потерять телефон, потому что ночевать негде было. Паспорт российский тоже потеряла. Послезавтра пойдем делать. Как потеряла, не знаю. Обычно все документы хранятся в комнате у мамы. Не помню, брала я его, нужен был он мне когда-то. Исчез и исчез», — сказала Петросян в выпуске шоу ALEKO In my bag.
Петросян и Петр Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Россияне заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин. Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны.