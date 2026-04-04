Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Валиевой — «Белый ворон», у Гуменника — «Терминатор», у Тарасовой и Морозова — «Ну, погоди»: все шоу-программы фигуристов на турнире «Русский вызов»

Фигуристы выступили с показательными номерами на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс‘’

Анна Фролова представила программу в образе Софьи Толстой — жены Льва Толстого — под ноктюрн Михаила Глинки «Разлука». Она получила за свое выступление 17,95 балла.

ВИДЕО.

Александра Трусова и Макар Игнатов выступили под композицию «Вечная любовь» (18,25 балла).

ВИДЕО.

Дарья Садкова выступила в образе клоуна под песню Андрея Минеева «Февраль» (17,55).

ВИДЕО.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко представили номер под песню Жанны Агузаровой «Мужчины в этой жизни» (17,55).

ВИДЕО.

Андрей Мозалев выступил вместе с Алисой Двоеглазовой под песню I Put A Spell On You (17,45).

ВИДЕО.

Софья Самодурова показала номер под «Стих про стих» Василия Уриевского без музыкального сопровождения (18,40).

ВИДЕО.

Алена Косторная и Георгий Куница представили номер под песню Oona — Tore My Heart (саундтрек из мультфильма «Труп невесты»). Они получили за выступление 18,20 балла.

ВИДЕО.

Мария Захарова выступила с номером по мотивам фильма «Дьявол носит Prada» (18,30).

ВИДЕО.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано показали номер под «Московскую кадриль» (18,25).

ВИДЕО.

Ксения Синицына представила номер под кавер на песню Полины Гагариной «Спектакль окончен» (17,95).

ВИДЕО.

Матвей Ветлугин выступил с номером, посвященным спортсменам-паралимпийцам, под композицию The Road композитора Балажа Хаваши (19,25).

ВИДЕО.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали номер на тему отстранения от международных стартов. В начале программы прозвучали отрывки из выпусков новостей. Пара получила за выступление 18,90 балла.

ВИДЕО.

Софья Муравьева выступила в образе статуи, подвергшейся вандализму. Она получила 18,55 балла.

ВИДЕО.

Камила Валиева представила номер под саундтрек к фильму «Нуреев. Белый ворон» (19,40).

ВИДЕО.

Александра Степанова и Иван Букин показали программу под грузинский романс «Мухамбази» и композицию Wave албанского виолончелиста Реди Хаса (19,25).

ВИДЕО.

Дмитрий Алиев представил номер под стихи Александра Пушкина в исполнении Сергея Безрукова (18,55).

ВИДЕО.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали номер на авиационную тематику под песни «Стюардесса по имени Жанна» и «Чито-гврито» (19,00).

ВИДЕО.

Елизавета Туктамышева показала номер на тему токсичных отношений (18,80 балла).

ВИДЕО.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили лирическую программу, партнерша провела большую часть номера в воздухе. Они получили 19,70 балла.

ВИДЕО.

Петр Гуменник выступил с программой в образе Терминатора (19,55).

ВИДЕО.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали программу по мотивам мультфильма «Ну, погоди!» (19,00).

ВИДЕО.

