У Валиевой — «Белый ворон», у Гуменника — «Терминатор», у Тарасовой и Морозова — «Ну, погоди»: все шоу-программы фигуристов на турнире «Русский вызов»

Анна Фролова представила программу в образе Софьи Толстой — жены Льва Толстого — под ноктюрн Михаила Глинки «Разлука». Она получила за свое выступление 17,95 балла.
Александра Трусова и Макар Игнатов выступили под композицию «Вечная любовь» (18,25 балла).
Дарья Садкова выступила в образе клоуна под песню Андрея Минеева «Февраль» (17,55).
Екатерина Миронова и Евгений Устенко представили номер под песню Жанны Агузаровой «Мужчины в этой жизни» (17,55).
Андрей Мозалев выступил вместе с Алисой Двоеглазовой под песню I Put A Spell On You (17,45).
Софья Самодурова показала номер под «Стих про стих» Василия Уриевского без музыкального сопровождения (18,40).
Алена Косторная и Георгий Куница представили номер под песню Oona — Tore My Heart (саундтрек из мультфильма «Труп невесты»). Они получили за выступление 18,20 балла.
Мария Захарова выступила с номером по мотивам фильма «Дьявол носит Prada» (18,30).
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано показали номер под «Московскую кадриль» (18,25).
Ксения Синицына представила номер под кавер на песню Полины Гагариной «Спектакль окончен» (17,95).
Матвей Ветлугин выступил с номером, посвященным спортсменам-паралимпийцам, под композицию The Road композитора Балажа Хаваши (19,25).
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали номер на тему отстранения от международных стартов. В начале программы прозвучали отрывки из выпусков новостей. Пара получила за выступление 18,90 балла.
Софья Муравьева выступила в образе статуи, подвергшейся вандализму. Она получила 18,55 балла.
Камила Валиева представила номер под саундтрек к фильму «Нуреев. Белый ворон» (19,40).
Александра Степанова и Иван Букин показали программу под грузинский романс «Мухамбази» и композицию Wave албанского виолончелиста Реди Хаса (19,25).
Дмитрий Алиев представил номер под стихи Александра Пушкина в исполнении Сергея Безрукова (18,55).
Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали номер на авиационную тематику под песни «Стюардесса по имени Жанна» и «Чито-гврито» (19,00).
Елизавета Туктамышева показала номер на тему токсичных отношений (18,80 балла).
Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили лирическую программу, партнерша провела большую часть номера в воздухе. Они получили 19,70 балла.
Петр Гуменник выступил с программой в образе Терминатора (19,55).
Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали программу по мотивам мультфильма «Ну, погоди!» (19,00).
