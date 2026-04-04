Кондратюк, Степанова и Букин, Ветлугин, Волосожар и Траньков, Садкова, Загитова получили спецпризы от жюри на «Русском вызове»

На шоу-турнире «Русский вызов» прошло награждение фигуристов специальными призами от жюри.

Источник: Спортс‘’

Балерина Елизавета Кокорева вручила приз Марку Кондратюку.

Дизайнер Алена Ахмадуллина наградила Александру Степанову и Ивана Букина.

Актриса Екатерина Климова наградила Матвея Ветлугина, а также пару Татьяна Волосожар — Максим Траньков.

Певица Пелагея вручила спецприз Дарье Садковой.

Оперный певец Ильдар Абдразаков вручил награду Алине Загитовой.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе вручил специальный приз Матвею Ветлугину, который выступил с программой, посвященной спортсменам-паралимпийцам.

Камилу Валиеву наградили как лучшую на турнире в женском катании, Анастасию Мишину и Александра Галлямова признали лучшей спортивной парой, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова — лучшим танцевальным дуэтом, Петра Гуменника — лучшим в мужском катании.

Турнир «Русский вызов» прошел 4 апреля в Санкт-Петербурге. Победу по итогам голосования жюри и зрителей одержал Петр Гуменник. Полные результаты — здесь.

Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше